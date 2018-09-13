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Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку "Зенита" в августе

"Зенит" сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил приз лучшему игроку команды по итогам августа из рук юного болельщика.

6-летний Иван Широков получил возможность сыграть с форвардом на поле стадиона "Санкт-Петербург".

В шести августовских матчах во всех турнирах Дзюба забил 6 мячей.

Теги: Дзюба Зенит яу
Сегодня, 01:52
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