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Александр Кержаков: моя зарплата в "Зените" сократилась раз в пять

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, какие функции он выполняет в клубе.

– Месяц назад вы обронили в интервью: "Я вроде остался в структуре "Зенита", но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было". Сейчас ясности больше?

– Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей "Зенита" это будет интересно. Пожалуй, все.

– Зарплату в клубе уже не получаете?

– Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 02:03
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