Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Новичок "Крыльев Советов" взял себе 89 номер

Новичок "Крыльев Советов" Йоан Молло определился с игровым номером.

29-летний француз будет выступать за самарцев под 89-м номером.

Вчера "Крылья" внесли Молло в заявку на чемпионат России, отзаявив голкипера Георгия Лорию.

Новичок "Крыльев Советов" взял себе 89 номер
Теги: Молло Крылья Советов
Сегодня, 08:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
На сайте новая фишка - в заголовках не указывать фамилию героя заметки. Хочешь узнать фамилию - открой статью.

Конкурс на заголовки:
Игрок одной команды забил гол.
Футболист получил карточку
Одна команда обыграла другую в чемпионате некой страны
Лидер чемпионата известной страны обыграл аутсайдера
Кое кто сказал кое что.....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.