Новичок "Крыльев Советов" взял себе 89 номер

Новичок "Крыльев Советов" Йоан Молло определился с игровым номером.29-летний француз будет выступать за самарцев под 89-м номером.Вчера "Крылья" внесли Молло в заявку на чемпионат России, отзаявив голкипера Георгия Лорию.