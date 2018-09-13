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Скопинцев: никакого конфликта с Бушмановым у меня нет - мое дело играть и ждать вызова в сборную

Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев рассказал о своих отношения с главным тренером молодежной сборной России Евгением Бушмановым. Тот не вызвал игрока на матч квалификации Евро-2019 против Сербии (1:2).

"Я патриот своей страны и всегда готов сыграть за сборную России. Я всегда с радостью ехал во все сборные, куда меня приглашали – юношеские или молодежные.

С Бушмановым у нас был телефонный разговор. Я сказал Евгению Александровичу, что хочу играть за молодежную сборную. После этого меня вызвали на товарищеский матч, но я не смог принять в нем участия из-за болезни. На официальные встречи меня никто никогда не звал. Почему? Это решение тренерского штаба. Мое дело – хорошо играть и быть достойным вызова. Никаких конфликтов с тренером у меня нет", - цитирует Скопинцева СЭ.
Теги: Скопинцев Бушманов
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