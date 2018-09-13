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Геркус: в Лиге чемпионов у нас вполне рабочая группа - есть шансы занять высокие места

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил шансы клуба в Лиге чемпионов, где в соперниках у москвичей "Шальке-04", "Порту" и "Галатасарай".

"У нас рабочая группа, так что шансы занять высокие места есть. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть.

Вопрос скорее к нам: как мы сможем настроиться, организоваться, собраться на эти игры, насколько хорошо мы сможем изучить соперников, найдем их слабые места, как на это будем реагировать", - сказал Геркус.

ТАСС
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 10:13
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№5 Написал: Parshin (Сегодня, 11:50) #
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online

Судя по стартовым играм, при всем уважении к кудрявым ( "Локо-нам"), у команды, увы, нет шансов против - "Шальке-04", "Порту" и "ГалатаСарая", нет даже вариантов на 3-е место (на Лигу Европы)... Если только турецкий "Голый Сарай" даст осечку...
Но, как и все Россия будем болеть и желать удач своей, российской команде в Лиге Чемпионов...
Наш "Паровоз" вперед лети,
В плей-оффе остановка,
Другого нет у нас пути -
В 1/8 путевка
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Fint Москва (Сегодня, 11:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Приплатите Черчесовскому штабу и они проконсультируют вас, как надо играть с турками, немцами, да и с португалами тоже научат, они однотипные с испанцами игроки-команды... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
У свиней в прошлом году была примерно такая же группа, и в этом квалификацию прошли на ура. В этом сезоне с видом гуру снова будут серить, когда Локо и ЦСКА будут играть.
Дикие нелюди, фигли.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Рабочая группа. Работяги, пилять....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ГЕРКУС: В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ У НАС ВПОЛНЕ РАБОЧАЯ ГРУППА - ЕСТЬ ШАНСЫ ЗАНЯТЬ ВЫСОКИЕ МЕСТА
Рабочий рот ,у тебя Геркус-занялся бы лучше делом!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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