Геркус: в Лиге чемпионов у нас вполне рабочая группа - есть шансы занять высокие места

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил шансы клуба в Лиге чемпионов, где в соперниках у москвичей "Шальке-04", "Порту" и "Галатасарай"."У нас рабочая группа, так что шансы занять высокие места есть. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть.Вопрос скорее к нам: как мы сможем настроиться, организоваться, собраться на эти игры, насколько хорошо мы сможем изучить соперников, найдем их слабые места, как на это будем реагировать", - сказал Геркус.