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Юрий Семин: матч с "Динамо" будет принципиальным

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против "Динамо".

"Матч с "Динамо" крайне принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что динамовцы опережают нас в таблице.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба.

"Локомотив" всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с "Динамо" нужно подойти в полной боевой готовности", – цитирует Семина пресс-служба "Локомотива".
Теги: Динамо Локомотив Семин
Сегодня, 10:41
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