Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что команда рассчитывает занять призовые места по итогам чемпионата России сезона-2018/19."Нужно понимать, что после последней трансферной кампании прежние декларируемые нами цели теперь выглядят мелочно.Сейчас мы рассчитываем на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход", - сказал Геркус.Ранее сообщалось, что железнодорожники должны финишировать в пятерке сильнейших команд страны.