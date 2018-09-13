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Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что команда рассчитывает занять призовые места по итогам чемпионата России сезона-2018/19.

"Нужно понимать, что после последней трансферной кампании прежние декларируемые нами цели теперь выглядят мелочно.

Сейчас мы рассчитываем на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход", - сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что железнодорожники должны финишировать в пятерке сильнейших команд страны.

ТАСС
Сегодня, 11:33
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(2)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да мы то не против, но куда спартак то теперь девать, на всех мест не хватит?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:11) #
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zeli razumnie. mne ne vajno kakoe mesto zaimet lokomotiv , glavnoe chtobi spartak stal pervim!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (6)
online

Хорошие и правильные Планы для действующего чемпиона, как иначе?...
Хотя, как бы дело не обернулось желанием в конце сезона другого призового места - 12-го ! Команды-аутсайдеры - это 12 место в конце сезона рассматривают однозначно, как ПРИЗОВОЕ!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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