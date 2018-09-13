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Денис Глушаков: мне сложно оценить готовность Еременко

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о физической форме новичка команды Романа Еременко.

"Тяжело оценивать готовность Романа Еременко. Тренировки – не игры, это две большие разницы.

Рома – это профессионал с большим опытом, он провел не один матч за сборную и в Лиге чемпионов.

Надо ждать официальную игру или хотя бы товарищескую, чтобы понять, в каких он кондициях. Можно быть чемпионом мира на тренировках, но в матчах при этом будет тяжело", - сказал Глушаков в эфире программы "Футбол России".

Срок дисквалификации Романа Еременко истечет в начале октября.
Теги: Спартак Глушаков Еременко
Сегодня, 11:55
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(2)
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:20) #
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online

Надо дунуть)))

Забздел Глушка. Ерема его может высадить из основы.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (2)
online

Если драматическому РоЕру улыбнется удача сразу же в первом-втором матче, то дело у него пойдет, даже полетит на Крыльях успеха, а то и фурора ...
А вот если фортуна отвернется и все будет блекло, то тогда.... "Закатилось Солнце ЕременкО, остался недописанным Роман..."!
Удачи, русский финн !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Был бы в хорошей форме - так бы и сказал. Видимо, пока всё хуэвас...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:05) #
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v nachale oktyabrya i posmotrim!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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