Йоан Молло не забыл русский язык и прокомментировал свое возвращение в Самару (видео)

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Йоан Молло в своём интервью официальному клубному каналу в YouTube поделился эмоциями от возвращения в команду.Молло выступал за "Крылья Советов" в 2015-2016 годах, проведя 38 игр и отметившись пятью забитыми мячами. После ухода из команды в 2017 году 29-летний форвард провёл один год в петербургском "Зените".