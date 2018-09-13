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Денис Глушаков: почти уверен, что когда-нибудь вернусь в сборную России

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможности вернуться в состав сборной России.

"Я ни в коем случае не собираюсь заканчивать со сборной. Всегда с трепетом жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней.

Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но почти уверен, что вернусь и буду играть.

Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса", – сказал Глушаков.

Футбол России
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 12:37
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(3)
№9 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
Может речь о сборной ветеранов? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:22) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин...сказал так, будто ему 25 лет, центр поля выжигает, на подборах первый, перехваты...Какая сборная Денис? worried
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Fint Москва (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Parshin
впереди неистовые, жестокие футбольные битвы За взятие Европы... Доспехи уже разобраны новой Гвардией первого, ударного ряда и даже им не всем уготована судьба выжить в строю Сборной...

yum wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: BAMBR Москва (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нет.ну если подобное стремление будет не только на словах,то это хорошо,но...

Цитата: serega_user
А собственно для чего возращаться? С полузащитниками в нашей сборной нет никаких проблем...да и выиграть ли конкуренцию у Головина, Зобнина, Кузяева?

Я бы в этот список даже Ерохина добавил,не говоря уже о Черышеве...
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А собственно для чего возращаться? С полузащитниками в нашей сборной нет никаких проблем...да и выиграть ли конкуренцию у Головина, Зобнина, Кузяева?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (6)
online

Денис Борисович, в Ваши "за тридцать лет" (31,5) "трепета по Сборной" уже не должно быть...
Да и Сборная нынче уже совершенно ДРУГАЯ, под другие перспективы кинжально заточена жестким кавказским горцем, не знающем жалости к ветеранам-гвардейцам!
Сборная прощается и еще будет прощаться со многими - впереди неистовые, жестокие футбольные битвы За взятие Европы... Доспехи уже разобраны новой Гвардией первого, ударного ряда и даже им не всем уготована судьба выжить в строю Сборной...
Слышите, как грозно звучат марши Турецкой и Шведской футбольных армий - они жаждут Победы над нами, водружения своих победных Знамен над нашими прекрасными Стадионами...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мечтатель, и вообще зачем ты сборной нужен.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: KARASS (Сегодня, 12:53) #
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  •  (2)

видимо мячи из за боковой подавать stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С игрой, которую показываешь в последние полтора года, в ряд ли...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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