Денис Глушаков: почти уверен, что когда-нибудь вернусь в сборную России

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможности вернуться в состав сборной России."Я ни в коем случае не собираюсь заканчивать со сборной. Всегда с трепетом жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней.Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но почти уверен, что вернусь и буду играть.Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса", – сказал Глушаков.