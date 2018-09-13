Роман Широков: болельщики думают, что я хочу развалить "Динамо"? Бред

Заместитель генерального директора "Динамо" Роман Широков опроверг мнение о том, что у него конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым."Никакого конфликта с Хохловым у меня нет. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой.Для меня загадка, почему болельщики думают, что я хочу развалить "Динамо". Это полный бред", - сказал Широков.