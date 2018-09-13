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Роман Широков: болельщики думают, что я хочу развалить "Динамо"? Бред

Заместитель генерального директора "Динамо" Роман Широков опроверг мнение о том, что у него конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

"Никакого конфликта с Хохловым у меня нет. Честно говоря, не понимаю, откуда берутся эти разговоры. Тренер работает и делает это достаточно неплохо. Команда прибавляет. Сейчас работаем над тем, чтобы стабилизировать игру. Результат уже неплохой.

Для меня загадка, почему болельщики думают, что я хочу развалить "Динамо". Это полный бред", - сказал Широков.

СЭ
Теги: Динамо Широков Хохлов
Сегодня, 13:13
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Потому , что ты козел !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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