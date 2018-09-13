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Егор Сорокин: "Енисей" самая мощная команда премьер-лиги

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ против "Енисея".

Предстоит ответственный матч. Дома, при своих болельщиках. Нужно выигрывать, потому что у нас небольшая череда без побед. Надеюсь, что результат сложится положительно в нашу пользу.

"Енисей" самая мощная команда премьер-лиги. Их сильные стороны - подачи в штрафную, навалы. Думаю, мы ещё разберем соперника более конкретно, поймём, как действовать против него, чтобы выиграть этот матч", - цитирует Сорокина пресс-служба "Рубина".
Теги: Сорокин Рубин Енисей
Сегодня, 13:56
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№3 Написал: druny77 nizniy (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Елисеевцев решил подбодрить....-смотри,поверят в свои силы и нагнут вас))
Регистрация: 31.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
да там тролли сплошные
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:06) #
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online

ЕГОР СОРОКИН: "ЕНИСЕЙ" САМАЯ МОЩНАЯ КОМАНДА ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Это - сорока на хвосте принесла ??? )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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