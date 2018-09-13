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Геркус: за трансфер Хеведеса с нами до последней минуты конкурировал другой клуб РПЛ

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение, что защитник Бенедикт Хеведес передаст ценный опыт молодым игрокам команды.

"К Хеведесу был настолько тщательный подход со стороны докторов, что он обследовался практически сутки. История его карьеры, его травм была нами тщательно изучена.

Не забываем, что он сыграл от звонка до звонка все матчи на чемпионате мира 2014 года, на чемпионате Европы 2016 года, провел за "Шальке" более 300 матчей. Человек может рассказать нашим молодым игрокам, каково это играть в финалах крупных турниров, как громить Бразилию. Он мог уйти в другой чемпионат, но перешел в Россию. В свою очередь, мы до последней минуты боролись с другим клубом РПЛ за право подписать Хёведеса", - сказал Геркус.

ТАСС
Теги: Геркус Хеведес Локомотив
Сегодня, 14:09
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№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Работяга
Языкастых берите , чтобы много рассказать могли !

А в дрезину других и не берут. Смолова же с Деньгисовым не просто так взяли.
У них ни одного высокогокачественного футболиста уже лет 10 как не появляется.
Только деньги государственные просирать умеют закупая шлак, а так хоть бы часть подвижных составов могли модернизировать. Не говоря уже о знаменитых дрезинских воспитанниках, которых никогда не было, нет и в будущем не будет, а на ДЮСШ будут пилить всякие Сёмины с Филатовыми, да Червиченки с Кучуками.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Языкастых берите , чтобы много рассказать могли !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Человек может рассказать нашим молодым игрокам, каково это играть в финалах крупных турниров, как громить Бразилию.
laughing а Эдер расскажет как выйгрывать Чемпионат Европы,все,можно считать ЛЧ у Локо в кармане
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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