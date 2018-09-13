Геркус: за трансфер Хеведеса с нами до последней минуты конкурировал другой клуб РПЛ

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение, что защитник Бенедикт Хеведес передаст ценный опыт молодым игрокам команды."К Хеведесу был настолько тщательный подход со стороны докторов, что он обследовался практически сутки. История его карьеры, его травм была нами тщательно изучена.Не забываем, что он сыграл от звонка до звонка все матчи на чемпионате мира 2014 года, на чемпионате Европы 2016 года, провел за "Шальке" более 300 матчей. Человек может рассказать нашим молодым игрокам, каково это играть в финалах крупных турниров, как громить Бразилию. Он мог уйти в другой чемпионат, но перешел в Россию. В свою очередь, мы до последней минуты боролись с другим клубом РПЛ за право подписать Хёведеса", - сказал Геркус.