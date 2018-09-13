Новости партнеров

"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри

Накануне бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри отклонил предложение "Спартака", мотивируя это неподходящим вариантом для своей семьи. Многие болельщики московского клуба подвергли 37-летнего футболиста жесткой критике в инстаграме.

"Джон, так дела не делаются";

"Че мозги **** столько дней! Время потеряли из-за тебя! НЕУВАЖАЕМЫЙ ДЖОН ТЕРРИ!";

"Джон — ты г**** британское, каблук ***кливый, иди жене понталоны стирай!";

"Джон… Вы поступили не как джентльмен… По-русски это называется "кидок". Но вам, чопорным англичанам, этого не понять. Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России. Бог вам судья. Живите с этим…";

"Самый трусливый чел";

"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней".

Инстаграм Джона Терри
Теги: Спартак Терри
Сегодня, 14:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
От неподписания выиграли все,- спартак, вынужденный открыть дорогу молодым(вдруг, как у ЦСКА получится), и Джон, вовремя спохватившийся о своей репутации.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Орик СПб (Сегодня, 15:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи ошибочно принимают за борщ те помои, которыми их кормят.))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Подписали наркомана, пролетели с ветераном - трансферы тушинского хлева.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Опять гомосеки бесятся. Ну что вам все неймется. Мир.дружба.жвачка.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не пристало Легенде Аристократов играть с свиньями.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Этими полыхающими жопами можно полностью осветить ночной город.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (4)
online

Ну и правильно. О семье нужно было до прохождения медосмотра думать.

Цитата: Победоносный Зенит
Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России...
Вот и выяснили точное количество свиных болельщиков, а то всё "народная команда"

Какая еще народная? Народ обиделся 0-7 ему ни к чему. Терри усмехнулся бутафории уехал, увы.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:47) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Одно слово. Свиньи


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:45) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Спартаковцы поступили правильно, т.е. показали пример болельщикам всем остальных клубов: не можешь потроллить - прожигай сидушку дивана реактивной тягой. И ведь каков интеллектуальный слог, Пушкин с Лермонтовым бы обзавидовались
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России...
Вот и выяснили точное количество свиных болельщиков, а то всё "народная команда"


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.