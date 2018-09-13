"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри

Накануне бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри отклонил предложение "Спартака", мотивируя это неподходящим вариантом для своей семьи. Многие болельщики московского клуба подвергли 37-летнего футболиста жесткой критике в инстаграме."Джон, так дела не делаются";"Че мозги **** столько дней! Время потеряли из-за тебя! НЕУВАЖАЕМЫЙ ДЖОН ТЕРРИ!";"Джон — ты г**** британское, каблук ***кливый, иди жене понталоны стирай!";"Джон… Вы поступили не как джентльмен… По-русски это называется "кидок". Но вам, чопорным англичанам, этого не понять. Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России. Бог вам судья. Живите с этим…";"Самый трусливый чел";"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней".