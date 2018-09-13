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Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе

Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился эмоциями от дебюта за сборную России.

22-летний игрок впервые был приглашен в национальную команду на сентябрьские матчи и вышел на замену на 87-й минуте товарищеской игры с Чехией (5:1).

"В сборной очень круто. Нереальная атмосфера внутри команды.

Ощущения от дебюта нормальные. Но полноценным дебютом можно будет считать тот момент, когда я сыграю в основном составе", - цитирует Сорокина СЭ.
Теги: Сорокин Рубин Сборная России
Сегодня, 15:17
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