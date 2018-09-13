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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Кононов: пять очков на старте - это очень мало. Мы работаем над улучшением ситуации
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов рассказал о старте сезона.
"Пять очков на старте – это очень мало. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игру, атаку. В первую очередь уделяем внимание ей – мы мало забиваем.
Мы взяли игроков буквально в самый последний трансферный день. У нас достаточно футболистов, которые будут делать результат для команды. Я доволен и новыми игроками, и теми, кто уже был в команде. Главное – единство в команде, в её целях", - сказал Кононов в прямой трансляции в группе "Арсенала" в социальных сетях.
"Пять очков на старте – это очень мало. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игру, атаку. В первую очередь уделяем внимание ей – мы мало забиваем.
Мы взяли игроков буквально в самый последний трансферный день. У нас достаточно футболистов, которые будут делать результат для команды. Я доволен и новыми игроками, и теми, кто уже был в команде. Главное – единство в команде, в её целях", - сказал Кононов в прямой трансляции в группе "Арсенала" в социальных сетях.
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