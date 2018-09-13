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Кононов: пять очков на старте - это очень мало. Мы работаем над улучшением ситуации

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов рассказал о старте сезона.

"Пять очков на старте – это очень мало. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игру, атаку. В первую очередь уделяем внимание ей – мы мало забиваем.

Мы взяли игроков буквально в самый последний трансферный день. У нас достаточно футболистов, которые будут делать результат для команды. Я доволен и новыми игроками, и теми, кто уже был в команде. Главное – единство в команде, в её целях", - сказал Кононов в прямой трансляции в группе "Арсенала" в социальных сетях.
Теги: Арсенал Тула Кононов
Сегодня, 15:43
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№2 Написал: yuriygmashev (Сегодня, 16:32) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:55) #
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Да, тезка-брат тульского "Арсенала" - лондонский "Арсенал" тоже не блещет -
идет на 9 месте, а после 4-х туров набрал всего на одно очко больше - 6.
Так что держите на него ориентир, не проиграйте заочную борьбу лондонскому "Арсеналу" и все будет в норме! ))
9. Арсенал (Лондон, Англия) 4 2 0 2 8 8 0 6
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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