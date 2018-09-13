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Александр Кержаков: Дзюба - красавец!

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил прогресс нападающего обоих команд Артема Дзюбы.

– Есть ощущение, что Дзюба проводит лучший сезон в карьере?

– Конечно!

– Вот и в Инстаграме вы написали ему: "Наконец-то перестал был игрочишкой. Теперь ты игрочище. Воин!"

– Это шутка. Которая не подразумевает, что он был слабым игроком. Я и самому Артему говорил, и в интервью отмечал – своей игрой, отношением к делу он доказал, насколько значимый футболист. Здорово, что сейчас у нас есть игрок, способный в одиночку решить судьбу матча. И в "Зените", и в сборной.

– А ведь месяцев восемь назад он был никому не нужен, в сборную не вызывался…

– Стоп. Не нужен Дзюба был только Манчини. Стал получать меньше игровой практики в клубе, потому и в национальную команду какое-то время не приглашали. Но Артем не раскис. В очередной раз не побоялся уйти в аренду и там все доказал. Красавец!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кержаков Дзюба
Сегодня, 16:05
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3
(1)
№3 Написал: yuriygmashev (Сегодня, 16:25) #
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  •  (2)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (1)

Очень странная у мастера А.Кержакова логика!
А.С. Дзюба уже давно, как форвард-мастер, прошел Пик своей результативной карьеры - на его счету 140 забитых мячей (!!!), из них два десятка в Сборной... А сейчас - это уже просто Яркий, но, все же, ЗАВЕРШАЮЩИЙ аккорд в футбольной карьере, после 30 то лет - на четвертом десятке жизни! Пусть, конечно, этот завершающий этап продлиться дольше и на пользу Клубу и Сборной! Все было у АСа, вот только в его короне нет пока золота российского первенства, но, есть надежда, что будет, да, возможно, что и другие драгоценные "камушки" в корону еще успеют добавиться...!.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Дзюбинатор. Что еще сказать
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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