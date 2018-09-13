Александр Кержаков: Дзюба - красавец!

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил прогресс нападающего обоих команд Артема Дзюбы.– Конечно!– Это шутка. Которая не подразумевает, что он был слабым игроком. Я и самому Артему говорил, и в интервью отмечал – своей игрой, отношением к делу он доказал, насколько значимый футболист. Здорово, что сейчас у нас есть игрок, способный в одиночку решить судьбу матча. И в "Зените", и в сборной.– Стоп. Не нужен Дзюба был только Манчини. Стал получать меньше игровой практики в клубе, потому и в национальную команду какое-то время не приглашали. Но Артем не раскис. В очередной раз не побоялся уйти в аренду и там все доказал. Красавец!