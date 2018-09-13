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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кержаков: Дзюба - красавец!
Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков отметил прогресс нападающего обоих команд Артема Дзюбы.
– Есть ощущение, что Дзюба проводит лучший сезон в карьере?
– Конечно!
– Вот и в Инстаграме вы написали ему: "Наконец-то перестал был игрочишкой. Теперь ты игрочище. Воин!"
– Это шутка. Которая не подразумевает, что он был слабым игроком. Я и самому Артему говорил, и в интервью отмечал – своей игрой, отношением к делу он доказал, насколько значимый футболист. Здорово, что сейчас у нас есть игрок, способный в одиночку решить судьбу матча. И в "Зените", и в сборной.
– А ведь месяцев восемь назад он был никому не нужен, в сборную не вызывался…
– Стоп. Не нужен Дзюба был только Манчини. Стал получать меньше игровой практики в клубе, потому и в национальную команду какое-то время не приглашали. Но Артем не раскис. В очередной раз не побоялся уйти в аренду и там все доказал. Красавец!
"Спорт-Экспресс"
– Есть ощущение, что Дзюба проводит лучший сезон в карьере?
– Конечно!
– Вот и в Инстаграме вы написали ему: "Наконец-то перестал был игрочишкой. Теперь ты игрочище. Воин!"
– Это шутка. Которая не подразумевает, что он был слабым игроком. Я и самому Артему говорил, и в интервью отмечал – своей игрой, отношением к делу он доказал, насколько значимый футболист. Здорово, что сейчас у нас есть игрок, способный в одиночку решить судьбу матча. И в "Зените", и в сборной.
– А ведь месяцев восемь назад он был никому не нужен, в сборную не вызывался…
– Стоп. Не нужен Дзюба был только Манчини. Стал получать меньше игровой практики в клубе, потому и в национальную команду какое-то время не приглашали. Но Артем не раскис. В очередной раз не побоялся уйти в аренду и там все доказал. Красавец!
"Спорт-Экспресс"
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