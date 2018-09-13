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Александр Головин в субботу может дебютировать за "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин может дебютировать за новый клуб 15 сентября в игре пятого тура чемпионата Франции против "Тулузы".

Напомним, хавбек сборной России получил травму на тренировке в начале августа.

"Вернулся в строй", - говорится в сообщении пресс-службы "монегасков".

"Монако" летом заплатил ЦСКА за футболиста 30 миллионов евро.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 16:12
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(2)
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Удачного дебюта, Александр! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuriygmashev (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (3)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
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