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Агент Антона: Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию

Рене Нойнекер, агент защитника "Ганновера" Вальдемара Антона, рассказал, что его клиент пока не определился с выбором, за какую национальную команду ему выступать.

"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нём. Черчесов разговаривал с ним ещё перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в „Ганновере“. Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдёт ли это", - цитирует агента "Чемпионат.сом".

22-летний футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии, играет на месте центрального защитника, а также на правом фланге обороны и в роли опорника.
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:29
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13
(3)
№13 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:25) #
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online

Цитата: plast
Цитата: Санитар для Кутарбы
А при чем здесь Россия,если родился в Узбекистане? flushed

мб родители или родители родителей русские и просто жили там?

не совсем русские, а немцы, которых депортировали во время войны с рейхом smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
Ещё один бот вылез
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:15) #
  • -2
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online

Цитата: Черный Лис
Будто нам мало легионеров в сборной. Скоро одни Ваьдемары и Нойштедтеры будут играть...

И все кривоногие типо бразила из ишак клуба.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 18:13) #
  • +1
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вот тока Вальдемаров в сб России нам не надо


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будто нам мало легионеров в сборной. Скоро одни Вальдемары и Нойштедтеры будут играть...А дальше что? Натурализация какого-нибудь нигера, по тому основанию, что его дедушка учился в РУДН?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Realist2000
А так это называется хочу в сборную,любую которая пригласит.


нет, он хочет в сб. Германии, но если не пригласят, то согласится играть за Россию
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Динамо К»
plast,
22-летний футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии,
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: plast Спб (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Санитар для Кутарбы
А при чем здесь Россия,если родился в Узбекистане? flushed

мб родители или родители родителей русские и просто жили там?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (1)

Неплохо бы ему сначала определиться - кто он? А так это называется хочу в сборную,любую которая пригласит.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
А при чем здесь Россия,если родился в Узбекистане?

А притом, что имеет право сменить гражданство, в т.ч. и футбольное.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 17:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
А при чем здесь Россия,если родился в Узбекистане? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (6)
online

Читал про него. По отзывам- очень хорош и молодой. Это не Нойштедтер.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 16:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Не хочет - не надо. Без рвения в сборной делать нечего. Игра за сборную не должна быть для игрока выставочной ярмаркой.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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