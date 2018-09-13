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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент Антона: Вальдемар хочет играть и за Германию, и за Россию
Рене Нойнекер, агент защитника "Ганновера" Вальдемара Антона, рассказал, что его клиент пока не определился с выбором, за какую национальную команду ему выступать.
"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нём. Черчесов разговаривал с ним ещё перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в „Ганновере“. Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдёт ли это", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
22-летний футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии, играет на месте центрального защитника, а также на правом фланге обороны и в роли опорника.
"У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось. Сборная России тоже заинтересована в нём. Черчесов разговаривал с ним ещё перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в „Ганновере“. Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги. Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдёт ли это", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
22-летний футболист родился в Узбекистане в семье выходцев из Германии, играет на месте центрального защитника, а также на правом фланге обороны и в роли опорника.
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