Валентин Климко: руководство "Армавира" не думает об отставке главного тренера

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:17
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
14:36
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (27)
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (27)
12:57
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (3)
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (3)
12:33
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (5)
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (5)
11:33
Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно (7)
Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно (7)
11:12
Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев (7)
Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев (7)
08:56
Скопинцев: никакого конфликта с Бушмановым у меня нет - мое дело играть и ждать вызова в сборную
Скопинцев: никакого конфликта с Бушмановым у меня нет - мое дело играть и ждать вызова в сборную
Валентин Климко: руководство "Армавира" не думает об отставке главного тренера
Руководство "Армавира" доверяет главному тренеру команды Арсену Папикяну, несмотря на неудачный старт в первенстве ФНЛ и не думает о его отставке, заявил президент клуба Валентин Климко.
"Неудачный старт в чемпионате не подорвал доверие к главному тренеру, он работает на износ. Мы потихоньку строим клуб, воспитываем тренеров, футболистов. Делаем все шаг за шагом. На "Спартак-2" никакого особого настроя нет, едем в Москву за тремя очками", - цитирует Климко РИА Новости.
"Неудачный старт в чемпионате не подорвал доверие к главному тренеру, он работает на износ. Мы потихоньку строим клуб, воспитываем тренеров, футболистов. Делаем все шаг за шагом. На "Спартак-2" никакого особого настроя нет, едем в Москву за тремя очками", - цитирует Климко РИА Новости.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.