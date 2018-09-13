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Валентин Климко: руководство "Армавира" не думает об отставке главного тренера

Руководство "Армавира" доверяет главному тренеру команды Арсену Папикяну, несмотря на неудачный старт в первенстве ФНЛ и не думает о его отставке, заявил президент клуба Валентин Климко.

"Неудачный старт в чемпионате не подорвал доверие к главному тренеру, он работает на износ. Мы потихоньку строим клуб, воспитываем тренеров, футболистов. Делаем все шаг за шагом. На "Спартак-2" никакого особого настроя нет, едем в Москву за тремя очками", - цитирует Климко РИА Новости.
Теги: Армавир
Сегодня, 17:11
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