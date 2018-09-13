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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Игнашевич организует благотворительный футбольный турнир для фонда "Нужна помощь"
Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич совместно с фондом "Нужна помощь" проведет благотворительный турнир, в котором могут принять участие все желающие, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт благотворительной организации.
Для участия в турнире нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте турнира. Затем, согласно правилам, каждая команда начинает сбор средств на благотворительность с помощью своих друзей и знакомых. Команды, собравшие больше всего денег, получат право участвовать в соревнованиях.
Команду можно зарегистрировать для участия в трех лигах: мужской, женской и юношеской. В турнире среди мужчин будет соревноваться 16 команд, среди женщин и юношей - по восемь команд. Игнашевич также соберет свою команду.
Победители мужской лиги сыграют с командой Игнашевича, победители женской лиги пройдут на командную тренировку под руководством бывшего футболиста сборной России. Лучшая из юношеских команд получит автограф-сессию с командой Игнашевича и мяч чемпионата мира 2018 года с подписями футболистов сборной России. Две команды, собравшие больше всех пожертвований, получат возможность пообедать с экс-футболистом в "СУП-кафе" за просмотром матча Лиги чемпионов.
"Миссия турнира - показать, как вы можете помогать благотворительным организациям, используя собственные возможности и социальные связи. Команды, которые соберут больше всего денег, встретятся на поле и покажут, что помощь объединяет и благотворительность может быть интересной и захватывающей. В следующем году турнир пройдет уже по всей России", - сказано на сайте фонда.
Для участия в турнире нужно собрать команду и зарегистрировать ее на сайте турнира. Затем, согласно правилам, каждая команда начинает сбор средств на благотворительность с помощью своих друзей и знакомых. Команды, собравшие больше всего денег, получат право участвовать в соревнованиях.
Команду можно зарегистрировать для участия в трех лигах: мужской, женской и юношеской. В турнире среди мужчин будет соревноваться 16 команд, среди женщин и юношей - по восемь команд. Игнашевич также соберет свою команду.
Победители мужской лиги сыграют с командой Игнашевича, победители женской лиги пройдут на командную тренировку под руководством бывшего футболиста сборной России. Лучшая из юношеских команд получит автограф-сессию с командой Игнашевича и мяч чемпионата мира 2018 года с подписями футболистов сборной России. Две команды, собравшие больше всех пожертвований, получат возможность пообедать с экс-футболистом в "СУП-кафе" за просмотром матча Лиги чемпионов.
"Миссия турнира - показать, как вы можете помогать благотворительным организациям, используя собственные возможности и социальные связи. Команды, которые соберут больше всего денег, встретятся на поле и покажут, что помощь объединяет и благотворительность может быть интересной и захватывающей. В следующем году турнир пройдет уже по всей России", - сказано на сайте фонда.
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