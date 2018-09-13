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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Анохин: очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти
Футболист испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев не нарушал антидопинговые правила, что и подтвердило расследование, проведенное в Испании, заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.
"Я очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти. Он очень хороший футболист, яркий спортсмен, такими вещами, как нарушение антидопинговых правил, не занимается. Я очень хорошо знаю его отца, он бы никогда ничего подобного не допустил. Пресса всегда в такие моменты пытается нагнетать ситуацию. Денис уже проявил себя на чемпионате мира, в новой команде он должен ярко заиграть, у него сейчас пик формы. Уверен, все у него в "Валенсии" получится", - цитирует Анохина РИА Новости.
"Я очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти. Он очень хороший футболист, яркий спортсмен, такими вещами, как нарушение антидопинговых правил, не занимается. Я очень хорошо знаю его отца, он бы никогда ничего подобного не допустил. Пресса всегда в такие моменты пытается нагнетать ситуацию. Денис уже проявил себя на чемпионате мира, в новой команде он должен ярко заиграть, у него сейчас пик формы. Уверен, все у него в "Валенсии" получится", - цитирует Анохина РИА Новости.
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