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Сергей Анохин: очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти

Футболист испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев не нарушал антидопинговые правила, что и подтвердило расследование, проведенное в Испании, заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.

"Я очень рад, что у Дениса Черышева ничего не обнаружили, да и не могло этого произойти. Он очень хороший футболист, яркий спортсмен, такими вещами, как нарушение антидопинговых правил, не занимается. Я очень хорошо знаю его отца, он бы никогда ничего подобного не допустил. Пресса всегда в такие моменты пытается нагнетать ситуацию. Денис уже проявил себя на чемпионате мира, в новой команде он должен ярко заиграть, у него сейчас пик формы. Уверен, все у него в "Валенсии" получится", - цитирует Анохина РИА Новости.
Теги: Анохин Черышев
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:52) #
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Надо просто лишнего не болтать и все будет ок smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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