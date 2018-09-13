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Дмитрий Черышев: никаких вопросов к нам по допингу и не было

Отец полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев подчеркнул, что он и его сын спокойно воспринимали ситуацию с антидопинговым расследованием.

"Вы видели, чтобы Денис или я нервничали? Нет. О чем речь. Никаких вопросов к нам и не было. Нам никто трепать нервы и не мог, если мы даже не напрягались и не нервничали", — цитирует Черышева-старшего Sport24.ru.
Теги: Черышев
Сегодня, 19:05
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