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Геннадий Орлов: я бы не приветствовал переход Терри в "Спартак"

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что английский защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.

"Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался "Спартак"? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Ну не перешел Терри в "Спартак", и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в "Спартак". У "Спартака" есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Терри Спартак
Сегодня, 19:13
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№12 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Он_вам_не_димон
свое мнение, гена, себе в жопу запихай))

Ты уже запихал себе своё, что о Генином беспокоишься?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:25) #
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Орлов какой то странный стал! Раньше был такой правильный как комсомольский лидер! А сейчас поняв что скандалы и глупые высказывания привлекают к нему больше внимания понес всякую пургу! А может это возрастное! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кандид
Интересно , Терри слыхал о Великом футболисте и Гениальном комментаторе ??? scream

про ловчева бубнова и рейнгольда?)))


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот, правильно, дядя Гена, показывает пример, как надо успокоить свиней, поддержать их добрым словом, что ошибались, мол, что ничего страшного не произошло, не по Сеньке шапка. Вот как надо относиться к происходящему, по-человечески, а не троллить бедных свиней, которые уже и так места себе не находят, в запой вот-вот уйдут.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:13) #
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Цитата: HM2018
как же без мнения маразматика


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
свое мнение, гена, себе в жопу запихай))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Опять гена-баклан умничает
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (8)

Отстаньте, спартачи, от Гены. Он хороший, хоть и плохой комментатор.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гена у нас проблема в центре защиты,сломались два игрока,зачем нам нап,где логика ваша?Могли подписать только свободных,какой вариант был лучше чем Терри,может в таком случае вы нам посоветуете?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
А вот на сцене и Гена ))) Ну как же без мнения маразматика. Жалко что пенсионный возраст продлили,)))) долго ещё придётся слушать "мнение эксперта"


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно , Терри слыхал о Великом футболисте и Гениальном комментаторе ??? scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 19:23) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кто тебя спрашивает?
Регистрация: 13.11.2014 [жалоба]
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