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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Геннадий Орлов: я бы не приветствовал переход Терри в "Спартак"
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что английский защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.
"Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался "Спартак"? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Ну не перешел Терри в "Спартак", и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в "Спартак". У "Спартака" есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
"Терри все-таки 37 лет. Я считаю, что в таком возрасте уже нет смысла приглашать игрока. Чем руководствовался "Спартак"? Команда из Лиги чемпионов вылетела, и теперь по итогам сезона ей нужно вновь туда попадать. Поэтому надо приглашать игроков, которые помогут решить данную задачу. Ну не перешел Терри в "Спартак", и что? На мой взгляд, российский чемпионат достоин немного другого. Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в "Спартак". У "Спартака" есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
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