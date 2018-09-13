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Олег Терёхин: матч с "Локомотивом" будет решающим для "Динамо"

Бывший нападающий "Динамо" и "Локомотива" Олег Терёхин поделился ожиданиями от очной встречи "бело-голубых" и "красно-зелёных".

"В дерби нет фаворитов. Там может быть как 0:0, так и 3:0 в любую сторону. Тем более, сейчас футболисты вернутся из сборных, и неизвестно, кто из них в каком состоянии. Это больше относится к "Локомотиву", потому что там многие разъехались. А в "Динамо" сборников-то мало. Сейчас победа нужнее "Локомотиву". А у "Динамо" сейчас всё нормально, команда спокойно идёт по своему графику и набирает очки. Я думаю, для динамовцев станет большой удачей, если в итоге они станут 6-7-ми. Ближайший матч будет для "железнодорожников" во многом решающим. "Локомотив" плохо начал чемпионат, долгое время вообще не мог забить, идёт с натяжкой. Сейчас "железнодорожникам" нужна победа в дерби, чтобы поверить в свои силы. А при неудаче им будет уже трудно зацепиться за верхнюю часть таблицы", - цитирует Терёхина "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Терехин Динамо Локомотив
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