Новости партнеров

"Локомотив" снял ролик к Лиге чемпионов (видео)

"Локомотив" представил видеоролик к началу выступлений в новом сезоне Лиги чемпионов.

Видео снято в стиле ковбойского вестерна, главным действующим лицом которого стал нападающий Федор Смолов.

"Локомотив" в Лиге чемпионов сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

Теги: Смолов Локомотив Видео
Сегодня, 21:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: =казылык= (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Thriller
вам даже вазелин не помог

вас спасет только вазелин от двузначного счета sweat_smile


--------------------
Великий и Могучий!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№16 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (2)

А сколько голов уже забил ковбой?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
гавнище пипец

А я думал, что у нас в стране только одно распиаренное го....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (2)

Куяня какая то со стороны команды, которая будет бороться за 3-е место и, далеко не факт, что займет. P.S. Марадонна, а этот самый Триппер не твой второй НИК по случаю? Уж больно стилистики похожи.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№13 Написал: Thriller (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
=казылык=,
вам даже вазелин не помог, так что умолкни, жывотнае laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (6)
online

только вазелин спасет конюшню с дрезиной


--------------------
Великий и Могучий!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
гавнище пипец


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:34) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Thriller
maradona72,
ты гомоподстилка ущербная пошла бы на**й. Много чести для вас убогих, для вас и нашей арены хватит.

С тобой общаться, как в гавно наступить - никакого желания, петушара ты опущенная

Бухаешь что ли, Санди?

Цитата: Thriller
maradona72,
на**й иди, друг тут нашёлся блеать, чепушила сраная

smile joy

Цитата: Thriller
: Thriller

Санди, а что за уeбан на аве?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: Thriller (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
на**й иди, друг тут нашёлся блеать, чепушила сраная
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:29) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Thriller
maradona72,
ты гомоподстилка ущербная пошла бы на**й. Много чести для вас убогих, для вас и нашей арены хватит

Санди, что за паника и неадекватные напады?

Билет уже купил до тетки?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№7 Написал: Thriller (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
ты гомоподстилка ущербная пошла бы на**й. Много чести для вас убогих, для вас и нашей арены хватит.

С тобой общаться, как в гавно наступить - никакого желания, петушара ты опущенная
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов претендует на "Оскара", бездарь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Thriller
вас свиней убогих про ЛЧ спр

тут отвечай

А то типо не заметил


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Thriller (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
вас свиней убогих про ЛЧ спросить забыли laughing

Цитата: maradona72
Хотя, девечья память она такая, забывать.

про семёру от Ливера laughing
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Krokodil Россия (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Модрич не настоящий что ль?
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:16) #
  • -4
  •  (10)

Креативно, по крупному. По крупному будут чпокать лох клуб. Странно, что девчата забыли прошлогодниие 8 голов или 9 от Атлетико. Хотя, девечья память она такая, забывать.
Да, тупорылые лохудры?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Угумс. Федя известный в ЛЧ ковбой smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.