"Локомотив" снял ролик к Лиге чемпионов (видео)

"Локомотив" представил видеоролик к началу выступлений в новом сезоне Лиги чемпионов.Видео снято в стиле ковбойского вестерна, главным действующим лицом которого стал нападающий Федор Смолов."Локомотив" в Лиге чемпионов сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".