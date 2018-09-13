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Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова

Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых.

"Более 1000 болельщиков "Спартака" посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!" - гласит сообщение "Фратрии" в твиттере.

Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 21:21
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№3 Написал: =казылык= (Сегодня, 22:49) #
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Цитата: maradona72
Цитата: Blessing
А я всё задавался вопросом, что будет с запланированной фотосессией с Терри.

прилетел бы за автографом ?

он бы пешком,с мешком, по шпалам босиком из Питера пришуршал))


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Великий и Могучий!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:41) #
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Цитата: Blessing
А я всё задавался вопросом, что будет с запланированной фотосессией с Терри.

прилетел бы за автографом ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А я всё задавался вопросом, что будет с запланированной фотосессией с Терри.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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