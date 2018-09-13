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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова
Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых.
"Более 1000 болельщиков "Спартака" посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!" - гласит сообщение "Фратрии" в твиттере.
"Более 1000 болельщиков "Спартака" посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!" - гласит сообщение "Фратрии" в твиттере.
Более 1000 (!!!) болельщиков #Спартак'а посетили автограф-сессию Александра Селихова!— Фратрия (@fratria) September 13, 2018
Вместо двух часов Саша общался с ?? почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр! ?? pic.twitter.com/CMhrswBtTh
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