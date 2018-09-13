Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова

Более 1000 (!!!) болельщиков #Спартак'а посетили автограф-сессию Александра Селихова!



Вместо двух часов Саша общался с ?? почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр! ?? pic.twitter.com/CMhrswBtTh — Фратрия (@fratria) September 13, 2018

Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых."Более 1000 болельщиков "Спартака" посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр!" - гласит сообщение "Фратрии" в твиттере.