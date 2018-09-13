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Новичок "Ахмата" Нижич спел на первой тренировке (видео)

Новичок "Ахмата" защитник Зоран Нижич спел перед первой тренировкой в составе нового клуба.

28-летний хорват присоединился к грозненцам 27 августа 2018 года.

Теги: Ахмат
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