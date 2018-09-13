Новичок "Ахмата" Нижич спел на первой тренировке (видео)

Команда приветствовала новичка Зорана Нижича. По сложившейся традиции новичку @akhmatgrozny перед первой тренировкой необходимо показать свои не связанные с футболом таланты ?? Зоран без проблем спел ? ?? на родном хорватском языке pic.twitter.com/jeKVgiXhHW — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 13, 2018

Новичок "Ахмата" защитник Зоран Нижич спел перед первой тренировкой в составе нового клуба.28-летний хорват присоединился к грозненцам 27 августа 2018 года.