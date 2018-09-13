Курбан Бердыев: участие сборников было минимальным, поэтому сложно оценить их игру

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – об участие его подопечных в играх за национальные сборные.– Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.– С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.– Их участие в матчах было минимальное, поэтому сложно оценивать. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные выступали на короткий период времени, поэтому сложно оценивать. Уремович за молодежную сборную играл не на своей позиции – правого защитника, но это для нас ценная информация.