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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Курбан Бердыев: участие сборников было минимальным, поэтому сложно оценить их игру
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев – об участие его подопечных в играх за национальные сборные.
– Как команда готовится к "Енисею".
– Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.
– В прошлом сезоне "Рубин" часто терял очки с командами не из лидирующей группы. Как с этим бороться?
– С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.
– Как оцените игру футболистов "Рубина" за сборную России?
– Их участие в матчах было минимальное, поэтому сложно оценивать. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные выступали на короткий период времени, поэтому сложно оценивать. Уремович за молодежную сборную играл не на своей позиции – правого защитника, но это для нас ценная информация.
"Спорт-Экспресс"
– Как команда готовится к "Енисею".
– Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.
– В прошлом сезоне "Рубин" часто терял очки с командами не из лидирующей группы. Как с этим бороться?
– С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.
– Как оцените игру футболистов "Рубина" за сборную России?
– Их участие в матчах было минимальное, поэтому сложно оценивать. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные выступали на короткий период времени, поэтому сложно оценивать. Уремович за молодежную сборную играл не на своей позиции – правого защитника, но это для нас ценная информация.
"Спорт-Экспресс"
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