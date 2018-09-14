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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Себастьян Дриусси: год назад передо мной лежало два контракта – от "Зенита" и "Спартака"
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси поделился мнением об отъезде в "Аталанту" Эмилиано Ригони, а также слухах о скором уходе Леандро Паредеса.
– Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь, – сказал Дриусси. – Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в "Зените", я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу – он начал забивать, и это самое главное.
– Вы действительно могли оказаться этим летом в "Сампдории"?
– Ко мне был интерес от одного клуба, я обсуждал будущее с президентом клуба. Думал об этом предложении до последнего, но решил остаться в "Зените", потому что почувствовал, что должен помочь клубу выиграть трофеи, которые он заслужил. Хочу задержаться в Петербурге, привести "Зенит" к победам, а потом спокойно подумать о следующих шагах.
– Известно, что вы в "Зените" во многом благодаря Паредесу.
– Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от "Спартака" и "Зенита". И я выбрал "Зенит" из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Лео. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться (смеется).
"Спорт-Экспресс"
– Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь, – сказал Дриусси. – Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в "Зените", я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу – он начал забивать, и это самое главное.
– Вы действительно могли оказаться этим летом в "Сампдории"?
– Ко мне был интерес от одного клуба, я обсуждал будущее с президентом клуба. Думал об этом предложении до последнего, но решил остаться в "Зените", потому что почувствовал, что должен помочь клубу выиграть трофеи, которые он заслужил. Хочу задержаться в Петербурге, привести "Зенит" к победам, а потом спокойно подумать о следующих шагах.
– Известно, что вы в "Зените" во многом благодаря Паредесу.
– Год назад передо мной действительно лежало два контракта, от "Спартака" и "Зенита". И я выбрал "Зенит" из-за того, какой это большой клуб, уникальный стадион, какие у него болельщики, и потому что здесь уже был Лео. Я знал его с самого детства, и это было большой мечтой – однажды сыграть вместе за одну команду из сильного чемпионата. Хочу продолжать играть рядом с ним. Так что, если он вдруг решит уйти, попробую уговорить его остаться (смеется).
"Спорт-Экспресс"
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