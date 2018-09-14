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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Себастьян Дриусси: руководство ошиблось, отпустив Дзюбу зимой
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что для него, в отличие от Кристиана Нобоа, Артем Дзюба не придумывал для прозвища.
– Оно (празднование голов. - Прим.) спонтанно появилось во время ответной игры с минским "Динамо". Мы любим играть в "камень-ножницы-бумагу", и тот, кто одерживает три победы, щелкает проигравшего по носу. А в тот день решили так праздновать голы друг друга – и теперь, если забивает он или я, оба по очереди подставляем нос под щелчок. Выходит забавно.
– Дзюбы не хватало "Зениту" во второй половине прошлого сезона?
– Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против "Зенита", когда он забил нам в важном матче с "Арсеналом".
– Нобоа он зовет пингвиненком. Есть ли специальное прозвище для вас?
– Нет, меня в команде зовут Себа или Гордо (gordo (исп.) – пухлый, толстый), потому что в детстве я был довольно упитанным, и в "Ривере" все стали меня так называть. Сейчас-то с весом все в порядке, но прозвище осталось со мной.
"Спорт-Экспресс"
– Оно (празднование голов. - Прим.) спонтанно появилось во время ответной игры с минским "Динамо". Мы любим играть в "камень-ножницы-бумагу", и тот, кто одерживает три победы, щелкает проигравшего по носу. А в тот день решили так праздновать голы друг друга – и теперь, если забивает он или я, оба по очереди подставляем нос под щелчок. Выходит забавно.
– Дзюбы не хватало "Зениту" во второй половине прошлого сезона?
– Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против "Зенита", когда он забил нам в важном матче с "Арсеналом".
– Нобоа он зовет пингвиненком. Есть ли специальное прозвище для вас?
– Нет, меня в команде зовут Себа или Гордо (gordo (исп.) – пухлый, толстый), потому что в детстве я был довольно упитанным, и в "Ривере" все стали меня так называть. Сейчас-то с весом все в порядке, но прозвище осталось со мной.
"Спорт-Экспресс"
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