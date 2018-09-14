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Александр Егоров: улыбку мне сделал друг стоматолог из Саранска, и потратил я на нее копейки

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, сколько потратил на свои зубы.

– У вас великолепная улыбка.

– Могу дать номер телефона дантиста (смеется).

– Правда, что вы заплатили за них огромные деньги? Говорят, чуть ли не 1 800 000 рублей.

– 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.

– Это очень дешево.

– Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.

СЭ
Сегодня, 08:50
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№10 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:11) #
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Да как- то насрать))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: петручио (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Vadimus_I
Вот Егоров придурок.

С ними легче работать..
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 10:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот Егоров придурок.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:25) #
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Он за ЭТО еще и платил??????
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:19) #
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С трупа переставил
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
А потерять зубы можно совсем бесплатно...С такой работой то...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
этого стоматолога убить мало. сам то на себя в зеркало то смотришь?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:18) #
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п.и.з.д.и.т. ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 09:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Даааааааааааааа зубы у тебя как у лошади хоть подкову перекусывай, стоматолог еще тот коновал. Дешево хорошо не бывает, скупой платит дважды.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сразу видно что за копейки.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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