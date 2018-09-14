Александр Егоров: улыбку мне сделал друг стоматолог из Саранска, и потратил я на нее копейки

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, сколько потратил на свои зубы.– Могу дать номер телефона дантиста (смеется).– 30 тысяч рублей. Тогда это была тысяча долларов. Это было в Саранске.– Говорю же, делал в Саранске, у своего товарища.