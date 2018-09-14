Новости партнеров

Газизов: у нас полное доверие к Томарову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.

"Перерыв был нам на руку. Посмотрим, как удастся войти в чемпионат после паузы. "Уфе" нужно начинать исправлять ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Впереди матч с очень сильным соперником. Надеюсь, эта игра всем понравится.

Мы изначально понимали, что тренерскому штабу будет непросто. Всё это просматривалось заранее. У нас полное доверие к нашему наставнику", — цитируют Газизова "Известия".

После шести туров "Уфа" занимает 14-е место, имея четыре балла в активе.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 09:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: студия дускай
доверие не доверие но томаров достаточно опытный тренер и опыт этот надо использовать развивать и закреплять и лучше делать это в родной уфе и установить наконец стабильность на тренерском посту

Хорошо сказано. Хотя, какой опыт? На последней игре с Рэйнджерс должен был напихать команде чтобы шевелили булками. Но, результат всем известен.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (0)

доверие не доверие но томаров достаточно опытный тренер и опыт этот надо использовать развивать и закреплять и лучше делать это в родной уфе и установить наконец стабильность на тренерском посту
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.