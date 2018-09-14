Новости партнеров

Владимир Федотов: в нынешнее время в футболе выигрывает прагматизм

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов назвал главный тактический тренд в мировом футболе.

"Выигрывает прагматизм. Нужно хорошо обороняться и атаковать. Побеждают именно команды в прямом понимании этого слова.

Слаженная работа обязательна. Мир компактности, в котором важно уметь оторваться от опеки и найти свободную зону. У кого получается, тот и побеждает", — цитирует Федотова Sportbox
Теги: Федотов Оренбург
Сегодня, 09:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 09:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да у кого голова дружит с ногами, у тех и пас точный и свободные зоны в игре находят, преимуществено такие футболисты выступают за топ-клубы и ежемесячно получают зарплату, в отличии от косолапых играющих в подвале, ноющих про невыплаты и банкротства.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.