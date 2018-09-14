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УЕФА разрешил ЦСКА проводить домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках"

ЦСКА проведет 3 домашних матча Лиги чемпионов этого сезона в "Лужниках".

"УЕФА дал согласие ЦСКА на проведение матчей (группового этапа) Лиги чемпионов в «Лужниках». Два дня работала комиссия, а заминка с объявлением связана с устранением мелких недочетов.

В данный момент идут последние приготовления к объявлению билетной программы", – написал журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

ЦСКА на групповом турнире Лиги чемпионов сыграет дома с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией Пльзень" (27 ноября).
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:35
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№4 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
просто московские любители футбола придут посмотреть Реал и Рому

не только московские. приедут из тулы, калуги, твери, рязани, владимира... в 98-м на реале вообще даже из свердловска прилетали специально на футбол.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: vanexele (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
P. Holmberg,
вспомни, в 12году уже играли с реалом в луже!
Регистрация: 3.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:10) #
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Цитата: Батька
А в Луже - 81 000 с Реалом и Ромой соберут аншлаг


Ну это вряд ли. Н еходит у нас народ на футбол(((( Если тыщ 50 соберут, уже будет гут.


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Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:43) #
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Молодцом кони ... правильно больше денег сострегут на билетах ....
на их орене сколько 30 000 вместимость?

А в Луже - 81 000 с Реалом и Ромой соберут аншлаги .... просто московские любители футбола придут посмотреть Реал и Рому ... не только фанаты цска ..

в 2.5 раза больше денег .... ну может аренду там заплатят незначительную все равно должны быть в плюсе !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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