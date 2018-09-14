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Аяз Гулиев: несмотря на высокое место в таблице мы не ощущаем давления

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев в преддверии матча 7-го тура РПЛ с "Уралом" отметил боевой настрой своей команды.

"Мы настраиваемся на каждую игру так, чтобы ее обязательно нужно выигрывать. Мы живём сегодняшним днём и думаем только о предстоящей игре, вперёд не заглядываем.

Давит ли на нас то, что мы идём вверху турнирной таблицы? Нет. Это, наоборот, придаёт уверенности всей команде. Мы ощущали бы давление, если бы находились в конце", - цитируют Гулиева "Известия".
Теги: Ростов Гулиев
Сегодня, 10:51
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