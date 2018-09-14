Орлов: хорошо, что Терри отказался, зачем он нашей лиге? Нам нужны новые Халки и Витсели

Телекомментатор Геннадий Орлов сказал, что доволен отказом Джона Терри перейти в "Спартак"."Не нужно воспринимать наш чемпионат, как место где можно доигрывать. Зачем нам такие люди? Нам нужны новые Халки и Витсели. Именно такие точечные приобретения топ-игроков сделают наш чемпионат сильнее. А Джон Терри пусть едет доигрывать в Китай", - сказал Орлов.