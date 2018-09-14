Новости партнеров

Орлов: хорошо, что Терри отказался, зачем он нашей лиге? Нам нужны новые Халки и Витсели

Телекомментатор Геннадий Орлов сказал, что доволен отказом Джона Терри перейти в "Спартак".

"Не нужно воспринимать наш чемпионат, как место где можно доигрывать. Зачем нам такие люди? Нам нужны новые Халки и Витсели. Именно такие точечные приобретения топ-игроков сделают наш чемпионат сильнее. А Джон Терри пусть едет доигрывать в Китай", - сказал Орлов.

Эхо Москвы
Сегодня, 11:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
online

Терри свободный агент.а за Халка заплатили 60 млн баксов,за Витсель 40.как это вообще можно сравнивать?да и кто сейчас может платить столько за игроков?у Орлова маразм.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: MAG554
почему нет Маркизио в списке нужных

Маркизио 32 года. Терри 37 лет.
Но, ты естественно перед тем как писать, даже не знал об этом...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (1)
online

То есть если Терри продолжит карьеру в Англии, то Англия встанет в один ряд с Китаем?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
почему нет Маркизио в списке нужных
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.