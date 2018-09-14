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Педро Роша: был счастлив, когда узнал, что выйду в старте с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал, как отреагировал на попадание в стартовый состав в матче с "Зенитом".

"У меня был непростой период, когда я не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался.

В тот момент, когда прозвучала моя фамилия в "старте" на установке перед матчем с "Зенитом", я был на седьмом небе от счастья!

Эта встреча была очень важной. В особенности, когда ты долго не играешь – и вдруг тебя ставят на матч такого уровня! Эмоции зашкаливали. К слову, удивительно, каким сильным был отклик болельщиков после матча в Санкт-Петербурге. Многие люди благодарили за игру. Спасибо им за это. Приятно ощущать такую искреннюю поддержку", - цитирует Рошу клубная пресс-служба.
Теги: Педро Роша Зенит Спартак
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