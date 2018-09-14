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Черчесов прокомментировал известное заявление Федуна про "10% успеха"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о выступлении команды на домашнем чемпионате мира.

- Не знаю, как бы мы играли, если бы ЧМ был не в нашей стране. При такой организации, при таких болельщиках. Не знаю, как было бы в другой стране.

– Федун сказал, что в футболе роль тренера в успехе это только 10%...

– Слова вырваны из контекста. Не думаю, что он реально так говорил. Я сам был игроком, знал, кто и как тренировал. Знал, что один может дать, что другой. В Инсбруке мы были на 5-8 месте, пришел другой тренер и мы тем же составом чемпионами были. И какие тут 10%?

Россия 24
Теги: Черчесов
Сегодня, 13:19
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№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 13:38) #
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федун так же говорил что не прав, тренер это все после чемпионства
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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