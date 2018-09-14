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Футболисты "Зенита" поприветствовали Маркизио фирменным тоннелем (видео)

Перед началом открытой тренировки игроки "Зенита" поприветствовали новичка команды – Клаудио Маркизио.

Итальянец прошел через живой тоннель, который всегда устраивают пришедшим в клуб футболистам.



Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год.

СЭ
Теги: Зенит Маркизио
Сегодня, 13:42
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