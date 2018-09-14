Футболисты "Зенита" поприветствовали Маркизио фирменным тоннелем (видео)

? Тоннель для Маркизио, Буровой и Карминати pic.twitter.com/YJbnb6l84i — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) September 14, 2018

Перед началом открытой тренировки игроки "Зенита" поприветствовали новичка команды – Клаудио Маркизио.Итальянец прошел через живой тоннель, который всегда устраивают пришедшим в клуб футболистам.Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год.