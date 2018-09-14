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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Черчесов: сейчас важно построить команду на долгие годы вперед. Создать новый костяк
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах в национальной команде после чемпионата мира.
"Мы вступили в новый турнир, для всех он новый. Из этого турнира можно попасть на чемпионат Европы, можно улучшить свой рейтинг, что дает возможность играть в турнире - это дополнительная мотивация.
Нас покинуло много игроков, теперь нам важно построить команду на долгие годы вперед. Создать костяк", - сказал Черчесов.
"Мы вступили в новый турнир, для всех он новый. Из этого турнира можно попасть на чемпионат Европы, можно улучшить свой рейтинг, что дает возможность играть в турнире - это дополнительная мотивация.
Нас покинуло много игроков, теперь нам важно построить команду на долгие годы вперед. Создать костяк", - сказал Черчесов.
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