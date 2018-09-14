Черчесов: сейчас важно построить команду на долгие годы вперед. Создать новый костяк

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах в национальной команде после чемпионата мира."Мы вступили в новый турнир, для всех он новый. Из этого турнира можно попасть на чемпионат Европы, можно улучшить свой рейтинг, что дает возможность играть в турнире - это дополнительная мотивация.Нас покинуло много игроков, теперь нам важно построить команду на долгие годы вперед. Создать костяк", - сказал Черчесов.