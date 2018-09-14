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Черчесов: сейчас важно построить команду на долгие годы вперед. Создать новый костяк

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах в национальной команде после чемпионата мира.

"Мы вступили в новый турнир, для всех он новый. Из этого турнира можно попасть на чемпионат Европы, можно улучшить свой рейтинг, что дает возможность играть в турнире - это дополнительная мотивация.

Нас покинуло много игроков, теперь нам важно построить команду на долгие годы вперед. Создать костяк", - сказал Черчесов.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:17
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Parshin,
CapsLock сними - читать противно.

А Черчесову и всем футболистам сборной - Бог в помощь!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:32) #
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Любая Сборная, как всем известно, - это сплав ТРЕХ поколений - юного (17-19)-МОЛОДОГО (20-23), СРЕДНЕГО (24-29 лет) и СТАРШЕГО (30 и более лет)...
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