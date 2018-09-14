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Дриусси: не думаю, что Паредес зимой вернется в Италию - он счастлив в "Зените"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси выразил мнение, что полузащитник команды Леонардо Паредес останется в клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.

"Всем нам хочется чаще играть, и Ригони отправился в аренду в Италию именно за игровой практикой.

Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя, мы можем что-то показать и доказать.

Но я не думаю, что Лео тоже уедет в Италию зимой. Он счастлив в "Зените". Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошёл на пользу – он начал забивать, и это самое главное", — сказал Дриусси.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Паредес якобы согласился перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно.

СЭ
Теги: Паредес Дриусси Зенит Милан
Сегодня, 14:38
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№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:28) #
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online

Velen,
А ты свинья.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Этот пропаганда газпромовских уже достала
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:06) #
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online

Вроде как уже посрались на ветке с аналогичным текстом.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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