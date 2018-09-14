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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дриусси: не думаю, что Паредес зимой вернется в Италию - он счастлив в "Зените"
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси выразил мнение, что полузащитник команды Леонардо Паредес останется в клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.
"Всем нам хочется чаще играть, и Ригони отправился в аренду в Италию именно за игровой практикой.
Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя, мы можем что-то показать и доказать.
Но я не думаю, что Лео тоже уедет в Италию зимой. Он счастлив в "Зените". Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошёл на пользу – он начал забивать, и это самое главное", — сказал Дриусси.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Паредес якобы согласился перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно.
СЭ
"Всем нам хочется чаще играть, и Ригони отправился в аренду в Италию именно за игровой практикой.
Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя, мы можем что-то показать и доказать.
Но я не думаю, что Лео тоже уедет в Италию зимой. Он счастлив в "Зените". Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошёл на пользу – он начал забивать, и это самое главное", — сказал Дриусси.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Паредес якобы согласился перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно.
СЭ
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