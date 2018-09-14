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Футболисты "Урала" Роман Емельянов и Денис Кулаков могут пропустить матч против "Ростова"

Защитник "Урала" Денис Кулаков и хавбек Роман Емельянов скорее всего пропустят матч 7-го тура чемпионата России против "Ростова", который состоится 17 сентября в Екатеринбурге.

"Капитан "Урала»ъ" Артем Фидлер вернулся после травмы в общую группу и сможет сыграть с "Ростовом". Участие в матче Романа Емельянова и Дениса Кулакова под вопросом, решение будет приниматься в день игры. У обоих повреждения", – говорится в сообщении пресс-службы "Урала".
Теги: Емельянов Урал Ростов
Сегодня, 15:13
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