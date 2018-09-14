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Директор "Енисея": матч с "Уралом" должны уже играть в Красноярске. Ждем официального решения

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, что матч 8-го тура РПЛ против "Урала" команда, скорее всего, сыграет в Красноярске.

"Думаю, что этот матч уже точно пройдет в Красноярске. Надо только дождаться официального решения, но мы все сделали для того, чтобы, наконец, играть на своем стадионе", – сказал Рубцов.

Игра состоится 22 сентября. В нынешнем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона в Красноярске "Енисей" проводил свои домашние матчи в Тюмени.

Р-Спорт
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 15:17
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