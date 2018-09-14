Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала" в июле и августе

Лучший игрок #ФКУрал в июле и августе Эрик Бикфалви получил от болельщиков вязаного шмеля. Награждение состоялось сегодня перед началом тренировки. Этот специальный приз от болельщиков стал уже пятым в коллекции полузащитника.

ПОДРОБНОСТИ ?https://t.co/fx0jm7PRsc pic.twitter.com/T1I5xc9c3W — ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2018

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком команды в июле и августе.Болельщики наградили своего нападающего вязанным шмелем. Это уже пятая подобная награда в карьере румына в "Урале".В пяти матчах за "Урал" в июле и августе Бикфалви забил три мяча.