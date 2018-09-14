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Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала" в июле и августе

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком команды в июле и августе.

Болельщики наградили своего нападающего вязанным шмелем. Это уже пятая подобная награда в карьере румына в "Урале".

В пяти матчах за "Урал" в июле и августе Бикфалви забил три мяча.

Теги: Урал Бикфалви
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