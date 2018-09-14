Новости партнеров

ЦСКА поздравил Ивицу Олича с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего клуба Ивицу Олича. Хорватскому футболисту сегодня исполнилось 39 лет.

- С днём рождения, Ивица Олич! Хорватской легенде ЦСКА сегодня исполняется 39, - говорится в тексте поздравления.
Теги: Олич ЦСКА
Сегодня, 16:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(4)
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С днюхой, Ивица!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.