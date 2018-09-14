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Игорь Ледяхов: отдыхать некогда, открыт для предложений

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал, что он не готов сидеть без работы.

– Открыт для предложений. Готов рассматривать разные варианты. Отдыхать некогда. Надо идти вперед. Если возникнет пауза, буду заниматься самообучением. Если будут предложения, с удовольствием рассмотрю. Я просто хочу быть занятым делом и посвящать себя футболу. Не принципиально в каком качестве. Если поступят достойные предложения от достойной команды, готов рассматривать и вакансию ассистента главного тренера. Ничего не вижу в этом страшного. Понятно, что у меня есть желание работать главный тренером. Но специалистов много, а команд мало, – цитирует Ледяхова Sportbox.ru.
Теги: Ледяхов Ахмат
Сегодня, 19:46
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