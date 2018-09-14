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"Матч ТВ" покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме "Спартака"

"Матч ТВ" определился с трансляциями первых матчей российских клубов в еврокубках.

Все игры россиян в первом туре Лиги чемпионов и Лиги Европы будут показывать на общедоступном телеканале «Матч ТВ», за исключением матча «Рапид» – «Спартак». Эта игра будет показана на платном телеканале «Матч Премьер».

18 сентября, вторник

21.50 «Галатасарай» – «Локомотив»

19 сентября, среда

21.50 «Виктория» Пльзень – ЦСКА

20 сентября, четверг

19.45 «Акхисар» – «Краснодар»

21.50 «Копенгаген» – «Зенит»

Матч «Рапид» – «Спартак» начнется в 19.45 и будет транслироваться по платному каналу «Матч Премьер».

"Матч тв"
Сегодня, 17:50
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24
(5)
№24 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 18:52) #
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online

Цитата: Сибирячок
Пшиком и отрубленным пальцем..


В жопе у свиньи засвербило. 0-7
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Решили не расстраивать страну?

А помнишь попытку Гинера заработать на трансляции? Чем это закончилось? Пшиком и отрубленным пальцем..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№22 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:46) #
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online

Цитата: Ziggy
Логично. Хорошее признание от газпромЕР-ТВ. blush Можно 3,14деть про 15 миллиардов болельщиков, но при этом рубить деньги на том, кто реально популярен.


Про 15 миллиардов болельщиков надо запомнить!
Пригодится...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ну это уже слишком confused нельзя совсем уж так глумиться, не по христиански это

Я тоже расстроен, Костя, писать, щемящие душу свиньи, комменты, и одновременно смотреть футбол, неудобно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только на Спартаке можно заработать, чем и пользуются хапуги с матч-тв.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:41) #
  • +1
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online

Цитата: sparwik53
Запомни свою фразу . После игр вспомним.


Обязательно... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто расчет таков-болелы бомжей, коней и паровозов не могут себе позволить платный контент...., однако
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№17 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Пытаться рубить...)


Да, покупал как-то пару лет этот самый Премьер, когда он не так пафосно обзывался. Когда канал аффилирован с конкретным клубом, там ничего с независимым мнением не увидишь.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
рубить деньги на том, кто реально популярен.


Пытаться рубить...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:20) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сопку посмотрю, ну а тина идет на куй


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№14 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Логично. Хорошее признание от газпромЕР-ТВ. blush Можно 3,14деть про 15 миллиардов болельщиков, но при этом рубить деньги на том, кто реально популярен.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№13 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 18:12) #
  • -4
  •  (12)

опять бедным московским бабушкам платить придёться, их внучата пенсию украдут что б посмотреть на очередное унижение своих поросят laughing


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:07) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
ну это уже слишком confused нельзя совсем уж так глумиться, не по христиански это


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:07) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Решили не расстраивать страну?

Запомни свою фразу . После игр вспомним.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:59) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё просто, у кого больше болельщиков, с того и денег срубить можно больше на платном канале.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
потом ссылки не просите в онлайн-трансляции ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Спасибо МАТЧ-тв, что берегут наш комфорт и настроение.

да.а то ты по ходу серишься и расстраиваешься,когда игры "Спартака" видишь.
Цитата: cska1971
Решили не расстраивать страну?

именно.поэтому не смогли не показать ваш матч с викторией.народ ждет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 17:57) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Это заговор smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: =казылык= (Сегодня, 17:56) #
  • +5
  •  (17)

Все логично,ведь для Спартака ЛЕ это говночашка и он будет играть полудублем,а для фаянсовых провинциалов из Питера это круче ЛЧ)


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Великий и Могучий!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
На топовых матчах бабки рубят, ну а "проходняк" не интересен
smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:54) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
уже не знают как подписку продать,маркетологи хреновы.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (19)
online

Решили не расстраивать страну?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Терек»
И правильно сделает, там без слёз не взглянешь. Спасибо МАТЧ-тв, что берегут наш комфорт и настроение.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
smile laughing joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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