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Олег Терёхин: ожидал, что Миранчуки повзрослели, но выглядят они слабо

Бывший форвард "Локомотива" и "Динамо" Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего дерби.

"Хотелось бы, чтобы была игра на встречных курсах и забитые голы, но пока что это очень трудно даётся, как "Локомотиву", так и "Динамо". "Локомотив" будет способен прервать свою неудачную серию, если достойно покажут себя в атаке. "Динамо" худо-бедно забьют свой гол, а вот у "Локомотива" совсем туго.

Ожидал от Миранчуков, что они повзрослели и начнут забивать голы, отдавать пасы, подносить снаряды нападающим. Сколько они сыграли в этом сезоне, но выглядят очень слабо. Ожидаю сегодня от команд ничейный счёт", - цитирует Терехина "Чемпионат.сом".
Теги: Терехин Миранчук
Сегодня, 19:08
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