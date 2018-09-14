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Смолов и Фарфан - в запасе "Локомотива" на матч с "Динамо"

"Локомотив" огласил основной состав на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".

"Локомотив": Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Саломон Кверквелия, Михаил Лысов, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Антонио Эдер.
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам, Паровозам.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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